الثلوج غطت الشاحنات والجبال.. شتاء مبكر بدولة عربية (صور)

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نشرت وسائل إعلام عراقية صورا توثق مشاهد لشتاء مبكر في البلاد، حيث غطت الثلوج المركبات والشاحنات في الطرق، إضافة إلى كتل الثلوج التي تجللت بها قمم الجبال.

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تساقط للثلوج بالعراق:



وبحسب ما نشرته صحيفة "السومرية" العراقية، فقد شهدت محافظة دهوك بإقليم كردستان، أمس الثلاثاء، تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق من المحافظة.



وأوضحت أن موجة الثلوج الأولى من شتاء 2023 غطت جبل گارە في العمادية شمال شرقي دهوك، والمنطقة المحيطة به.







كما أظهرت لقطات متداولة حصلت عليها السومرية نيوز، الثلوج التي توشح بها سد "بيدوهي" وجبل "گاره".







ثلوج بالمملكة:



من ناحية أخرى وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة في سبتمبر الماضي، حيث أوضح وجود كميات كبيرة من الثلج أيضا.







وكشف مقطع الفيديو حينها، عن تساقط الثلوج والأمطار على "الشفا" بمكة، فيما يسمع أصوات البرق والرعد في السماء.



