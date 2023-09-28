وسط تحذيرات.. باكستان تُغلق 56 ألف مدرسة لهذا السبب

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على أثر انتشار عدوى فيروسية تصيب العين، أغلقت السلطات الباكستانية اليوم عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب الشرقي.

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إغلاق 56 ألف مدرسة



وأوضح وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب، الدكتور جمال ناصر، أنه تم إغلاق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في الإقليم لغاية الأول من أكتوبر المقبل.وبين أن ذلك يأتي بعد تسجيل إصابة ألف شخص بعدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضاً باسم العين الوردية، داعيًا المصابين بهذه العدوى إلى الحد من المخالطة الجسدية، والبقاء في المنازل.ولفت رئيس حكومة إقليم البنجاب إلى أنه أمر سلطات الصحة الإقليمية بإطلاق حملة لتوعية سكان الإقليم بشأن كيفية والوقاية من هذه العدوى.





الطلاب يواصلون دراستهم "عن بُعد"



وحسب "سكاي نيوز"، فسيواصل الطلاب، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 من يناير.

40 ألف حالة وفاة بسبب الوباء



وحتى يوم أمس، سجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و40 ألف حالة وفاة بسبب الوباء، ودخل نحو 2485 المستشفيات للعلاج.ووسط تحذيرات طبية، أكدت السلطات أن قرار إغلاق المدارس اتُخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض في البلاد، وذلك بعد ارتفاع حصيلة إجمالية المصابين بالفيروس لـ 386.198 إصابة و7843 وفاة.