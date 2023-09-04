الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

تحطم مروحية
تحطم مروحية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

لقي ضابطان وجندي مصرعهم اليوم، إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الباكستانية.
المروحية تحطمت في إقليم بلوشستان.
 وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية الباكستانية، أن المروحية المنكوبة كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة "جوادر" بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.

الحادث وقع نتيجة لتعرض المروحية لعطل فني

وأضاف أن الحادث وقع على الأرجح نتيجة لتعرض المروحية لعطل فني، وتم تشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة نوع العطل الفني.
يأتي هذا بعد أيام فقط، من مصرع أحد أفراد طاقم مروحية تابعة للبحرية الباكستانية وإصابة اثنين آخران إثر تحطمها فوق بحر العرب.


تحطم مروحية فوق مطار باجا خان الدولى

والشهر الماضي، تحطمت مروحية حربية تابعة للقوات الجوية الباكستانية أثناء هبوطها بمطار باجا خان الدولى بمدينة بيشاور الباكستانية.

اقرأ أيضا

مشهد مروع.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتلة تركية في موقف سيارات

حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

فرنسا من الداخل.. إنهاء حياة امرأة على يد زوجها كل 3 أيام

تجدد الاشتباكات في مدينة مالمو السويدية بعد حرق نسخة من القرآن

مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تحطم مروحية 10:17 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

إصابات إثر تحطم مروحية قائد قوى الأمن الداخلي لكرمنشاه الإيرانية

مقتل 9 جنود باستهداف قافلة عسكرية 11:04 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

باكستان.. مقتل 9 جنود باستهداف قافلة عسكرية

فيضانات باكستان 5:32 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

فيضانات عارمة تجلي مئات الآلاف شرق باكستان

اقرأ أيضا

TR2J_kKW
7:18 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية مع الكويت.. ما الأمر؟

سفارة الكويت
6:05 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟

الرئيس الإيراني
4:25 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

مفوضية شؤون اللاجئين
2:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي