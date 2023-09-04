تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

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لقي ضابطان وجندي مصرعهم اليوم، إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الباكستانية.

المروحية تحطمت في إقليم بلوشستان.

وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية الباكستانية، أن المروحية المنكوبة كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة "جوادر" بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.





الحادث وقع نتيجة لتعرض المروحية لعطل فني



وأضاف أن الحادث وقع على الأرجح نتيجة لتعرض المروحية لعطل فني، وتم تشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة نوع العطل الفني.يأتي هذا بعد أيام فقط، من مصرع أحد أفراد طاقم مروحية تابعة للبحرية الباكستانية وإصابة اثنين آخران إثر تحطمها فوق بحر العرب.





تحطم مروحية فوق مطار باجا خان الدولى



والشهر الماضي، تحطمت مروحية حربية تابعة للقوات الجوية الباكستانية أثناء هبوطها بمطار باجا خان الدولى بمدينة بيشاور الباكستانية.