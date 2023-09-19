عاجل.. إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بفيروس "كورونا"

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أصيب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير المالية كريستيان ليندنر بـ "كوفيد-19".

وتم إلغاء مواعيد ليندنر الشخصية للأيام المقبلة لكنه سيواصل العمل من المنزل. اضافة اعلان





وزير الدفاع الألماني وأوكرانيا



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق إن بيستوريوس مصاب بكوفيد-19 وإنه لن يتمكن من حضور اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في رامشتاين بألمانيا اليوم الثلاثاء.وسيجتمع ضباط عسكريون رفيعو المستوى ووزراء دفاع من العديد من الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي.