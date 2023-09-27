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لهذا السبب.. باكستان تقرر ترحيل 1.1 مليون أفغاني

لاجئين أفغان
لاجئين أفغان- أرشيفية
أ أ
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قررت الحكومة الباكستانية ترحيل ما يصل إلى 1.1 مليون لاجئ أفغاني مُقيم في باكستان بشكل غير قانوني.

الضوء الخضر للترحيل
وأوضحت وسائل إعلام محلية في إسلام آباد اليوم (الأربعاء) نقلاً عن مسؤولين، أن الحكومة أعطت السلطات المعنية الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل هؤلاء الأفغان، لأنهم لا يملكون أي تأشيرة ولا وثائق صالحة تسمح لهم بالبقاء في البلاد.اضافة اعلان

وذكرت أن نحو 400 ألف أفغاني دخلوا باكستان بشكل غير قانوني منذ عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، مضيفة أنه تم الكشف عن 700 ألف أفغاني آخر يقيم في باكستان بشكل غير قانوني.

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