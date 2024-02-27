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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم،من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.اضافة اعلان
 وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والانسانية.

المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف:


وأمس شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ، في الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأوضح وزير الخارجية في بداية كلمته أن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع، وقال "تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي".
وجدد الأمير فيصل بن فرحان على أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبيناً أن حرب الاحتلال خلّفت نحو 30 ألف قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.

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