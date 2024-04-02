بريطانيا تستدعي سفير الاحتلال بعد مقتل أحد مواطنيها في غزة

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استدعت الحكومة البريطانية سفير الاحتلال في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في غارة على غزة.

تحقيق سريع وضفافوقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أندرو ميتشل، في بيان اليوم الثلاثاء "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) بشكل كامل على أفعالهم".



"إجراء تحقيق سريع ومعمق"



تنديد دولي



في سياق متصل، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل بـ"إجراء تحقيق سريع ومعمق" في مقتل سبعة من عمال الإغاثة في ضربة لطيران الاحتلال في غزة.وكتبت الوزيرة على منصة إكس "يجب أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم المهم بأمن تام، في العالم أجمع وأيضا في غزة (...) يجب عدم السماح بوقوع حوادث مماثلة".ووصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".وأثار مقتل سبعة من عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة المهدد بالمجاعة، بضربة للاحتلال الاثنين تنديدا دوليا.وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".