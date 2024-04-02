المملكة تدين بشدة قصف الاحتلال قافلة إغاثة أجنبية في غزة

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.



رفض قاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية:



منظمة التعاون الإسلامي تدين:



وقدمت الوزارة خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، كما طالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال، فريقاً من العاملين في منظمات إغاثة دولية في قطاع غزة، عادةً ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.ودعت المنظمة المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال، باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.