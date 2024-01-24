لحظات مرعبة.. أمواج عاتية تجتاح قاعدة عسكرية أمريكية

أمواج عاتية تضرب قادة عسكرية أمريكية اضافة اعلان



الجيش الأمريكي ينفذ عمليات إجلاء



وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لاجتياح أمواج عاتية قاعدة عسكرية أمريكية.وأظهر لقطات مياه الأمواج وهي تحطم بشكل مفاجئ أبواب القاعدة الموجودة في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ، وتسببت بتطاير الأثاث وكسر الزجاج.واندفعت مياه الأمواج، إلى داخل القاعة، لتستمر المياه بالتدفق إلى المبنى، بينما حاول الأشخاص بالداخل الإمساك بقطع الأثاث للمحافظة على توازنهم، وسط حالة من الهلع.ولاحقا، اضطرت قيادة الجيش الأمريكي لإجلاء الأفراد غير العاملين في البعثة، في أعقاب هذه الحادثة التي وصفت بأنها غير عادية بشكل كبير.ووقع الحادث عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من 3 إلى 4 أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.