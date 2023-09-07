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دولة عربية تواجه خطر انفجار اجتماعي وشيك

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تونس تواجه خطرا حقيقيا
أ أ
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حذر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل  من استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك.
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انفجار اجتماعي:



وأوضحت أن ذلك ينذر بانفجار اجتماعی وشيك في ظل تفاقم الفقر و إرتفاع نسب البطالة وتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وأضاف المكتب التنفيذي الموسع أنه يرفض استمرار تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة .

الحوار الاجتماعي



وطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى.

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