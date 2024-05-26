أول تعليق من التجارة الكويتية عقب تعرض الوزير "العمر" لحالة إغماء مفاجيء بالصين

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كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قد تعرض بالفعل لوعكة صحية.



وزير التجارة الكويتي يتعرض لوعكة صحية:



لحظة تعرض وزير التجارة الكويتي لوعكة صحية:



وأوضحت في أول تعليق لها أنه يمارس عمله حالياً على أكمل وجه، منوهة إلى ما تم إثارته في وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارة العمر إلى الصين قبل أيام للمشاركة في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضافت بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أن الوزير العمر تعرض لحالة إرهاق خلال إلقائه لكلمته في افتتاح المنتدى الخليجي الصيني.وقد تم إجراء الإسعاف السريع له، واستقرت حالته بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية والجماعية المقررة بعد ظهر ذلك اليوم.أيضا بيّنت أنه تم إجراء فحوصات شاملة بينت أن حالته طبيعة والسبب يرجع للإرهاق من السفر الطويل وتغير مواعيد النوم.وكان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قد وثق، لحظة تعرض وزير التجارة والصناعة الكويتي عمر العمر لحالة إغماء مفاجئة خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في شيامن جنوب الصين.ويظهر الفيديو سقوط الوزير الكويتي على الأرض وتجمع المسؤولين حوله للاطمئنان على حالته الصحية.وقد نهض الوزير الكويتي وسار رفقة المسؤولين المشاركين في المؤتمر حيث أمسكوا بيديه حتى خرج من قاعة المنتدى.