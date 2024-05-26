استشهاد وإصابة العشرات.. الاحتلال يواصل قصف أحياء رفح

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كثّف الاحتلال عمليات القصف الجوي والمدفعي مستهدفًا قلب الأحياء السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وطال القصف أحياء السعودي، والسلطان، ومنطقة الشعوث، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة.





الاحتلال يواصل قصف أحياء رفح



استشهاد 8 فلسطينيين في قصف رفح



انتشال ستة شهداء من عائلة واحدة



بحث وقف إطلاق النار وإغاثة غزة



ضرورة وقف حرب الإبادة في غزة



ووفقاً لمصادر فلسطينية أن دبابات الاحتلال اجتاحت بالكامل عمق مدينة رفح، والمناطق الشرقية من المدينة، والتي تضم أحياء الشوكة والنصر، كما جرفت قوات الاحتلال الطرق والبنية التحتية، يترافق القصف والتوغل في عمق المدينة، مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري، ومنع سفر الجرحى والمرضى، وإدخال الوقود والمساعدات الغذائية والأدوية، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية في القطاع.استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف من الاحتلال استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء من عائلة واحدة، جراء قصف استهدف منزلهم في مدينة رفح، فيما استشهد آخر جراء قصف منزل في حي الشابورة وسط المدينة.كما أكدت المصادر الطبية استشهاد فلسطيني في قصف استهدف مخيمًا للنازحين وسط مدينة رفح.وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب العديد من الفلسطينيين في غارات مكثفة طالت بلدة عبسان، ونقل الجرحى لمستشفى الأوروبي، ترافق ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها للأحياء السكنية شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.يأتي هذا في وقت بحثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع نظيرها الفلسطيني محمد مصطفى، الذي يزور إيطاليا حاليًا جهود وقف إطلاق النار وإغاثة غزة.وأطلع مصطفى خلال اللقاء نظيرته الإيطالية على مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين، وتزايد وتيرة الاستيطان بصورة غير مسبوقة ما يهدد قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشدد على أن الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة في غزة، واستعادة الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.وأكدت ميلوني بدورها دعم بلادها لحل الدولتين والاستعداد للعمل المشترك خاصة خلال فترة رئاسة بلادها لمجموعة G7 لتحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة تتصدران أجندة أعمال اجتماعات المجموعة.