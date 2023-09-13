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هل اقترب تسليمه للعراق؟.. السويد تستجوب "سلوان موميكا" حارق القرآن مجددا

حارق المصحف
حارق المصحف
أ أ
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كشف محامي المتطرف "سلوان موميكا" حارق القرآن أن شرطة السويد استجوبت أمس الثلاثاء، موكله.

استجواب حارق المصحف:

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وأوضح محامي المتطرف أن ذلك تم بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف.
كما نوه أنه بحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق، بحسب قوله.

ونقلت  وكالة فرانس برس عن موميكا قوله: "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".

حارق المصحف في السويد:


وكان  اللاجئ العراقي المتطرف قد أثار غضب في العالم في يونيو الماضي ، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية.

أيضا استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

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