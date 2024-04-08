نهاية صادمة.. الجيش اللبناني يكشف مصير باسكال سليمان

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أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان من قبل خاطفيه الذين نقلوا جثته إلى سوريا، بحسب بيان للجيش عبر "إكس".



قتل وجثته في سوريا:



اختطاف باسكال سليمان:



وقال الجيش اللبناني في بيان :" متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف".وتابع :" وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوري".وأضاف الجيش اللبناني :" تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية."وأعلنت وكالات أنباء نبأ اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في القضاء باسكال سليمان، لدى مروره في بلدة حاقل ناحية مدينة جبيل عائدا من أداء واجب عزاء.