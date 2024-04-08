نهاية صادمة.. الجيش اللبناني يكشف مصير باسكال سليمان

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أعلن الجيش
اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان من
قبل خاطفيه الذين نقلوا جثته إلى سوريا، بحسب بيان للجيش عبر "إكس".
قتل وجثته في
سوريا:وقال الجيش
اللبناني في بيان :" متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية
المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية
الخطف".
وتابع :" وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوري".
وأضاف الجيش اللبناني :" تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية."