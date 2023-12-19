الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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فلسطين الآن.. استشهاد العشرات في قصف مستمر على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 67 فلسطينيًا اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة.

قصف منازل الفلسطينيين برفح جنوب غزةاضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 29 فلسطينيًا استشهدوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إصابة العشرات في استهدف مخيمات البريج والنصيرات

 كما أصيب العشرات بجروح، كما استشهد نحو 22 فلسطينياً في قصف استهدف مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة .
 في سياق متصل واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف مربعات سكنية كاملة، مما أدى لاستشهاد 16 فلسطينيًا.

عشرات فلسطينيين لا يزالون تحت ركام المنازل

ولا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف في المخيم.

الخارجية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفاً المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
كاد لا يمر يوم واحد دون أن يكشف الاحتلال عن حقيقته الإجرامية، فمن القتل الجماعي بالقصف إلى جريمة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق المدنية الإنسانية بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى القطاع.

منظمة إنقاذ الطفولة: أوقفوا الحرب الآن

أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان، حملة (أوقفوا الحرب الآن)، من خلال إضاءة واجهة فندق لو رويال، بعبارات "وقف إطلاق النار الآن"، و"أوقفوا الحرب على الأطفال".

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