موديز: خسائر "إيداليا" قد تصل إلى 20 مليار دولار

أ أ

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التقديرات الأولية للخسائر والأضرار والاضطراب الاقتصادي الناجم عن إعصار إيداليا قد تتراوح بين 12 إلى 20 مليار دولار.





خسائر كبيرة لإعصار إيداليا



الأعاصير الأكثر بطئا تكون أكثر تدميرًا



أكثر الأعاصير كلفة



وقال آدم كامينز، المدير الأول في Moody's Analytics، في التقرير: "كما هو الحال مع جميع الكوارث الطبيعية تقريبًا، فإن غالبية التكاليف المرتبطة بـ"إيداليا" تأتي من الأضرار التي لحقت بالممتلكات.ولكن على عكس الأزمات المشابهة، فإن الجزء الأكبر من حجم الخسائر لم تكن في المقاطعات التي دمرت مباشرة، لكن مناطق متعددة في عدد من الولايات تعاني من أضرار كبيرة؛ ولكنها ليست كارثية."وقال التقرير إنه من المتوقع أن تكون كلفة الخسائر الناجمة عن إعصار إيداليا أقل من الأعاصير الأخرى لأنه مر بمناطق ريفية أكثر وتحرك بسرعة، على عكس إعصار إيان الذي اجتاح المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب فلوريدا العام الماضي وبلغت كلفته 112.9 مليار دولار.وأشارت موديز في تقريرها إلى أن "طبيعة إعصار إيداليا سريعة الحركة، ومساره بعد وصوله إلى اليابسة، ساعدا أيضًا في منع حدوث أسوأ السيناريوهات".موضحة أن الأعاصير الأكثر بطئا تكون أكثر تدميرًا نظرًا لقدرتها على ضرب منطقة ما لفترة أطول، لكن إيداليا خرج إلى البحر في غضون 24 ساعة تقريبًا من وصوله إلى اليابسة، مما ساعد على الحد من الأضرار.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتراوح تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات وحدها من إيداليا بين 10 و16 مليار دولار، في حين من المرجح أن تقتصر الخسائر الاقتصادية الأخرى على ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار.ووضعت التقديرات الأولية خسائر إعصار إيداليا، المصنف من الفئة الرابعة، بأقل بكثير من تكلفة الأعاصير الكبرى الأخرى، وخارج قائمة أعلى 10 أعاصير استوائية كلفة في الولايات المتحدة.ووفقا لبيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والأحوال الجوية، فإن الإعصار الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة كان إعصار كاترينا في عام 2005، والذي كلف 193.8 مليار دولار بتقديرات الوقت الحالي.والثاني كان إعصار هارفي في عام 2017 بقيمة 155 مليار دولار.وجاء إيان في المركز الثالث بنحو 112.9 مليار دولار.