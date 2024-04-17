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منخفض المطير يضرب دبي.. السيول والفيضانات تجتاح الطرق وتحتجز السكان (فيديو وصور)

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دبي ومنخفض المطير
أ أ
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وسط حالة التأهب الخليجي، تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والأجزاء الشرقية من المملكة.

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دبي في مواجهة منخفض المطير

وفي دبي أغرقت مياه السيول الأمطار الأحياء والشوارع والطرق والمركبات، ووجهت السلطات بأن يكون العمل عن بُعد لموظفي الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.


غرق طريق الشيخ زايد في دبي

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الفيضانات التاريخية والسيول التي أغرقت طريق الشيخ زايد بدبي، وسط حالة من الشلل التام.


مترو دبي يتحول إلى نهر جاري

كما أغرقت مياه السيول مترو دبي، ودخلت مياه الأمطار الغزيرة إلى المحطات وحولتها إلى أنهار جارية.


أعلى معدل أمطار بتاريخ الإمارات منذ 75 عامًا

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا؛ حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.


منخفض المطير حدث استثنائي تاريخي

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ #منخفض_المطير ، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة كميات أكثر من الأمطار.

وذكر المركز أن منطقة "خطم الشكلة" في مدينة العين، سجلت أعلى كمية أمطار في الدولة، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

شلل بالإمارات وتأهب خليجي  وطوارئ بالبحرين

وعلى مدار 3 أيام، تساقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات في بعض الدول، ودفع إلى العمل والدراسة من بُعد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصًا، معظمهم أطفال.

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