منخفض المطير يضرب دبي.. السيول والفيضانات تجتاح الطرق وتحتجز السكان (فيديو وصور)

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وسط حالة التأهب الخليجي، تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والأجزاء الشرقية من المملكة.
دبي في مواجهة منخفض المطيروفي دبي أغرقت مياه السيول الأمطار الأحياء والشوارع والطرق والمركبات، ووجهت السلطات بأن يكون العمل عن بُعد لموظفي
الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.
غرق طريق الشيخ زايد في دبيوأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الفيضانات التاريخية والسيول
التي أغرقت طريق الشيخ زايد بدبي، وسط حالة من الشلل التام.
مترو دبي يتحول إلى نهر جاريكما أغرقت مياه السيول مترو دبي، ودخلت مياه الأمطار
الغزيرة إلى المحطات وحولتها إلى أنهار جارية.
أعلى معدل أمطار بتاريخ الإمارات منذ 75 عامًاوأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن البلاد شهدت أعلى كميات
أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا؛ حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي
الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
منخفض المطير حدث استثنائي تاريخيووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن
هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها
بـ #منخفض_المطير ، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية
تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة
كميات أكثر من الأمطار.
📍 السيول في مترو #دبي— طقس (@tqqs) April 16, 2024
الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
16 إبـريـل 2024م
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وذكر المركز أن منطقة "خطم الشكلة" في مدينة العين، سجلت أعلى كمية أمطار في الدولة، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.
📍 متداول للتاريخ— طقس (@tqqs) April 16, 2024
غرق طريق الشيخ زايد في #دبي
الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
16 إبـريـل 2024م
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. pic.twitter.com/EJYhXg1cZ0