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لم تشهدها منذ 75 عاما.. تعرف على كمية الأمطار التي سقطت على الإمارات خلال 24 ساعة

سيول دبي
سيول
أ أ
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في ظاهرة لم تشهدها الإمارات منذ 75 عاماً، حيث شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية.

 أكبر كمية أمطار في تاريخ الإمارات:

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن ذلك وقع في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
أيضا أشارت وكالة أنباء الإمارات أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.
من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من أمس الثلاثاء تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي للدولة.
وأوضح المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.
كما سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.
ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات ، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

مطار دبي يتحول لبحيرة:


وكان  رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق تحول مطار دبي إلى بحيرة تغمرها المياه نتيجة السيول التي تشهدها الإمارات.
وأظهر الفيديو، طائرة تسير وسط بحيرة من المياه، بينما غمرت المياه طائرات متوقفة في أرض المطار.

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