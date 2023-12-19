مناوشات بين "ماسك" ومدير منظمة الصحة العالمية على "إكس".. ما السبب؟

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دخل الملياردير
الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، في مناوشات على منصة "إكس"، مع مدير
منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
بداية الخلاف
بين ماسك و أدهانوم
بدأت القصة
عندما كتب "ماسك" مطالباً بإنهاء التمييز حول العالم وعدم استبداله بتمييز
آخر، مشيراً إلى أن مصطلح "التنوع والمساواة والشمول"، ما هو إلا كلمات
دعائية للعنصرية والتمييز الجنسي وغيرها من المذاهب.
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وأضاف في تغريدة "هذا أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية مثل أي عنصرية وتمييز جنسي آخر".
اعتراض مدير منظمة
الصحة العالمية
في المقابل،
اعترض مدير منظمة الصحة على كلام ماسك قائلاً: "عزيزي ماسك، أنا أتفهم وجهة
نظرك، ولكني أختلف معك بكل احترام. يمكنني أن أعطيك العديد من الأمثلة من تجربتي
الخاصة ومن تجارب الآخرين".
وأضاف أن "التنوع والانصاف والشمول" هي مبادئ أساسية تهدف إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص واحترام جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم أو هويتهم ووجهات نظرهم وخبراتهم.
كما أشار إلى أن هذه المبادئ تهدف إلى خلق مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً. دعونا نعمل معاً للتأكد من معاملة الجميع بالمساواة والكرامة.
ردود فعل
متباينة
وأثارت التغريدة
ردود فعل متباينة من المستخدمين بين مؤيّد لكلام ماسك وآخر داعم لكلام مدير منظمة
الصحة العالمية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجادل فيها مالك منصة "إكس" وغيبريسوس، حيث حصل جدال بين الرجلين في مارس الماضي، حول عدم تسليم الدول السلطة لمنظمة الصحة العالمية في إطار اتفاق لمكافحة فيروس كورونا.
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