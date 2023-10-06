مقتل جنديين باكستانيين جراء انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

أ أ

لقي جنديان من حرس الحدود الباكستاني مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على قارعة الطريق في سوق ببلدة "شاغي" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. اضافة اعلان





تفجير سيارة لحرس الحدود



وأوضحت مصادر أمنية محلية اليوم أن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة لقوات حرس الحدود بالقرب من العبوة الناسفة، ما أدى إلى تدمير السيارة وسقوط القتيلين والجرحى.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.تفجيرات سابقةوكانت صحيفة "Dawn"، قد أفادت، الجمعة الماضية، نقلا عن مصادر طبية باكستانية، بوقوع تفجير في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، حيث وصل عدد ضحاياه إلى 52 قتيلاً و50 جريحًا.وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصًا، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 شخصًا".وأعلنت الصحيفة، سابقًا، عن مقتل 34 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء انفجار وقع اليوم الجمعة في مدينة ماستونغ في بلوشستان.ونقلت عن مصادر شرطية أن شخصًا فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة.