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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي أمام وزارة الداخلية التركية

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الهجوم الإرهابي
أ أ
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وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة، اليوم الأحد.

تفجير قنبلة:

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وخلال الفيديو، قام الإرهابيون بتفجير قنابل أمام مبنى الوزارة حيث دخل اثنان من الإرهابيين بوابات الوزارة وفجّر أحدهما نفسه ومات على الفور.

وأظهر الفيديو أنه تم تحييد الإرهابي الآخر والتحقيقات لازالت جارية.

وزير الداخلية يكشف التفاصيل


في وقت سابق، قال وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، إن انفجار أنقرة ناتج عن هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن إرهابيًا أقدم على تفجير نفسه وتم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وكشف أنه في حدود الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف حسب "سكاي نيوز"، أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر، مشيرًا إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار.

الهجوم استهدف المديرية العامة للأمن


شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب شبكة "سي إن إن ترك" فإن انفجارًا سُمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أنه كانت هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار، إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بعد هجوم أنقرة، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.


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