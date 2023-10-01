اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي أمام وزارة الداخلية التركية

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وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة، اليوم الأحد.





تفجير قنبلة:



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وزير الداخلية يكشف التفاصيل



الهجوم استهدف المديرية العامة للأمن



إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور







مقطع لإرهابيين قاموا بتفجير قنابل أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، حيث قام 2 من الإرهابيين بدخول بوابات الوزارة وفجّر أحدهما نفسه ومات على الفور وتم تحييد الإرهابي الآخر والتحقيقات لازالت جارية. عاجل هجوم إرهابي في تركيا…مقطع لإرهابيين قاموا بتفجير قنابل أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، حيث قام 2 من الإرهابيين بدخول بوابات الوزارة وفجّر أحدهما نفسه ومات على الفور وتم تحييد الإرهابي الآخر والتحقيقات لازالت جارية. pic.twitter.com/ht6w2VZSBs October 1, 2023

وخلال الفيديو، قام الإرهابيون بتفجير قنابل أمام مبنى الوزارة حيث دخل اثنان من الإرهابيين بوابات الوزارة وفجّر أحدهما نفسه ومات على الفور.وأظهر الفيديو أنه تم تحييد الإرهابي الآخر والتحقيقات لازالت جارية.في وقت سابق، قال وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، إن انفجار أنقرة ناتج عن هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن إرهابيًا أقدم على تفجير نفسه وتم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.وكشف أنه في حدود الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.وأضاف حسب "سكاي نيوز"، أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر، مشيرًا إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار.شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.وحسب شبكة "سي إن إن ترك" فإن انفجارًا سُمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.وأوضحت نقلًا عن مصادر، أنه كانت هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار، إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بعد هجوم أنقرة، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.