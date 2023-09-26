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صحيفة تواصل الالكترونية

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في مصر
الانتخابات الرئاسية في مصر
أ أ
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دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

أيام الانتخابات الرئاسية المصرية

وقالت الهيئة، أمس الاثنين، إنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في ثلاثة أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه القاضي وليد حمزة، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي.

الانتخابات الرئاسية خارج مصر

وقال حمزة: "ستجرى عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته".

فتح باب الترشح للانتخابات

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.

مدة الفترة الرئاسية

وأوضح أن الفترة الرئاسية مدتها 6 سنوات، وستجرى انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 من ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي حال إجراء جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 من يناير المقبل، وفق حمزة.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

ويتضمن الجدول الزمني للانتخابات، الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، توقيتات أخرى منها إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 من أكتوبر المقبل.
وتشهد الفترة من 17 إلى 28 من أكتوبر المقبل، تقديم الاعتراضات والتظلمات وفحصها، على أن يختار المرشحون رموزها الانتخابية يوم 8 من نوفمبر المقبل.
فيما تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم 9 من نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني ذاته.

جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

وفي حال إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ستكون أيام 5 و6 و7 من يناير، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

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