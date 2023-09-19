الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

صدمة بسلطنة عمان .. وفاة شقيقة الدبلوماسي السابق هود العلوي عقب سماع نبأ مقتله بمصر

IMG-20230919-WA0004
الدبلوماسي القتيل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


توفيت  الأخت الشقيقة للمواطن العماني هود العلوي الذي قُتل في شقته بجمهورية مصر العربية،  متأثرة بخبر موته.

وسائل إعلام عمانية

 

ونعت وسائل إعلام عمانية وفاة أخت المواطن العماني، سائلة لها المغفرة والرحمة من الله عز وجل.

اضافة اعلان

وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمين بقتل الدبلوماسي السابق هود العلوي،  وهم عاملة نظافة وسائق.

سلطنة عمان



وفي وقت سابق، أعلنت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة عبر الشؤون القانونية التابعة لها، عن متابعتها التحقيقات والتحريات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية، عقب العثور على جثة هود سيف حمد العدوى 50 عاماً "دبلوماسي عماني" وبها 11 طعنة بأجزاء متفرقة من جسده.

وذلك داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية التابع لأحد الأحياء الراقية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة.

تفاصيل جديدة


وقال مسؤول بالسفارة العمانية بالقاهرة – وفق عكاظ- إن السفارة تلقت اتصالًا من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثة المواطن العماني داخل شقته، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن الجهات الأمنية المصرية تقوم بجهد كبير منذ الساعات الأولى لانتشار الخبر، وسرعة تعاملها مع الجريمة وتحركها الفوري، وقامت بتوسيع دائرة الشبهات لمعرفة المترددين على شقة المجنى عليه.

وأضافت السفارة العمانية فى بيان لها اليوم "الاثنين"، أنها تتابع ببالغ الأسف والحزن خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية، في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة.

فريق بحث موسع


وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث موسع ومكبر من مباحث الجيزة لضبط المتهم بارتكاب جريمة قتل موظف سابق بالسفارة العمانية، داخل شقته السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وتابعت التحريات الاولية أن الدبلوماسي توفي إثر اعتداء بآلة حادة سببت له طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته بعد مقاومته الجاني، وذكرت أنه تم العثور عليه ملقى على ظهره على سرير غرفة نومه، وأضافت التحريات أن المعتدي استخدم سكينا في الجريمة، وجه بها 11 طعنة متفرقة بالظهر والرقبة للمجني عليه ولاذ بالفرار.

بعثرة محتويات الشقة



وكشفت المعاينة عن وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، ما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب الجريمة ولم يتم حصر المسروقات حتى الآن.

وأفادت التحريات أنه تم اكتشاف الواقعة، عندما وجد حارس العقار باب الشقة مفتوحاً فاتصل على محاميه الخاص الذي أبلغ شرطة النجدة، وبالفعل صعدوا إلى غرفة النوم في الطابق الثاني وشاهدوا الجثة بالوصف السابق.

ووجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال الشرطة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة العامة



وأمرت النيابة العامة المصرية بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وسط توقعات حسب تصريحات لمسؤول أمنى مصري للصحيفة القبض على الجناة خلال ساعات لكونهم أكثر من شخص متهم، وأنهم دخلوا الشقة بطريقة شرعية عبر باب الشقة.

وأشار إلى أن التصريحات الأمنية الكثيرة في مثل تلك الحوادث ربما لا تؤدي إلى ضبط الجاني المتهم، لذا يتم العمل في سرية تامة على جميع نواحي الجريمة.

https://x.com/almarsd_news/status/1703966908478013517?s=20

اقرأ أيضا

36 64
4:45 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

انتشار مكثف للقوات العراقية على الحدود مع إيران.. ماذا يجري؟

قفغقغ
3:58 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الـ "يونيسيف" تُحذر: عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين على حافة الموت

التنمر في المدارس
1:28 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

دور أولياء الأمور والطلاب.. الصحة تطلق حملة ضد التنمر داخل المدراس

F4CsYo4XgAEV9Jb
1:19 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ضبط حضانة ترضع الأطفال مادة مخدرة أقوى من الهيروين بـ 50 مرة بنيويورك

اقرأ أيضا

بعد منعه من دخول البيت الأبيض.. تفاصيل دعوى أمريكي مسلم ضد إدارة بايدن

تعرف على السبب.. 10% من الشعب الياباني فوق الـ 80 عامًا

لهذا السبب.. الهند تُعلن طرد دبلوماسي كندي كبير

ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق

عاجل.. إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بفيروس "كورونا"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مصر والكويت 5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مصر والكويت 11:30 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مصر تعتذر للكويت عن واقعة مُخزية.. ماذا حدث؟

البحر 10:36 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال تحول البحر الأبيض المتوسط للون الأخضر

النقاب 6:22 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مصر.. حظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس

اقرأ أيضا

إعصار دانيال 18
4:20 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إعصار دانيال: أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمؤسسات التعليمية في ليبيا (تقرير)

وزير الداخلية
1:20 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى حول التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية

Screenshot_2023-09-19-01-03-12-03_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
1:10 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

صاحبه يكفل أيتام .. ما هي قصة منزل درنة الصامد أمام إعصار دانيال؟

IMG-20230918-WA0008
11:34 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الكويت تدرس منح العامل حق التحويل دون موافقة وكيله

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:45 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

IMG-20230919-WA0004
5:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

صدمة بسلطنة عمان .. وفاة شقيقة الدبلوماسي السابق هود العلوي عقب سماع نبأ مقتله بمصر

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
5:22 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل يمكن للمعتمر إلغاء الموعد وحجز آخر في حال التأخير ؟

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
5:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح

أخبار السعودية
4:21 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة ضد التنمر بالمدراس ورئيس "أرامكو" يحذر ولائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة

حساب المواطن
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟