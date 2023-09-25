الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

كارثة مائية.. النيل الأزرق بالسودان يتحول لبرك

WhatsApp Image 2023-09-25 at 12.16.14 AM
جفاف نهر النيل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق مواطن سوداني مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتحدث عن تحول النيل الأزرق إلى "بركة" بسبب سد النهضة الإثيوبي.

جفاف شديد:اضافة اعلان


وأوضح الفيديو أن هناك جفاف شديد في منسوب المياه بالنهر، ما جعله يتحول نحو الجفاف والنضوب.

وناشد المواطن السوداني المسؤولين بسرعة التدخل لافتا إلى أن نحو 85 % من منسوب المياه فقدت بسبب السد الإثيوبي.


سد النهضة:


في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الجولة التفاوضية المنتهية، التي عقدت بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

الوفد المصري:


وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

وأشار المتحدث أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.



https://twitter.com/ajmubasher/status/1706032021317865970

اقرأ أيضا

بطل قتالي
1:40 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد

آثار الفيضانات في ليبيا
1:39 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

كارثة درنة الموجعة.. وفاة 30 معلمة من مدرسة واحدة

انفجار سيارة
1:32 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تفجير سيارة يتسبب في مقتل 18 شخصا وإصابة 40 آخرين في دولة عربية

البرلمان العربي
12:28 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

البرلمان العربي يندد بتمزيق المصحف أمام سفارات في لاهاي: يهدد السلم والأمن الدوليين

اقرأ أيضا

عنصرية مقيتة .. ضباط لندن يعلنون التمرد ويرفضون السلاح"سبب صادم"

رقم صادم.. فرار ملايين السودانيين بسبب الحرب خلال هذه الفترة

قرار مفاجئ من "ماكرون" بعد إغلاق النيجر المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية

قرار مفاجئ من الانقلابيين في النيجر ضد فرنسا

المملكة تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حريق البرج 7:03 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مشهد مروع لالتهام النيران لبرج النيل في قلب الخرطوم (فيديو)

النازحين في السودان 12:31 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

69 % من الخرطوم.. 5 ملايين سوداني غادروا منازلهم منذ إبريل

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال 2:04 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

اشتباكات السودان 7:55 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

اكتشاف 13مقبرة جماعية في دارفور بالسودان.. من المسؤول؟

اقرأ أيضا

الشرطة في إيران
7:34 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

إحباط 30 تفجيرا واعتقال العشرات.. ماذا يحدث داخل إيران؟

2023-09-24_19-38-25
7:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

"لطف ودعابة".. لن تتوقع ما فعله مسن في الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

WhatsApp Image 2023-09-24 at 6.57.38 PM
7:07 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

فاجعة درنة .. شخص فقد 800 من أبناء قبليته بسبب الفيضانات

F6ueC6VWgAA6ne3
6:18 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد وفاة الآلاف.. شاهد أول صورة لسد درنة الجديد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

بطل قتالي
1:40 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد

طلاب الجامعات
9:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المصحف
8:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

الدعم السكني سكني
8:51 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني