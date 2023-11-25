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الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن داخل السجن

أمريكا
أمريكا
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تعرض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة.

تعرض للطعن


وكتبت الصحيفة الأمريكية أن شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأكدت السلطات الأمريكية لوكالة فرانس برس وقوع حادثة من هذا النوع من دون أن تحدد اسم الضحية.

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حبس 21 عاما

وكانت محكمة أمريكية قضت في السادس من يوليو الماضي بسجن ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن لمدة 21 عاما، لإدانته في تهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه، التي أدت إلى وفاته في مايو 2020.
وقال القاضي إن الشرطي السابق "تصرف بلا ضمير".
ويقضي تشوفين، الذي أقر في ديسمبر بالذنب فيما يتعلق بهذه الاتهامات الاتحادية، بالفعل عقوبة مدتها 22 عاما ونصف في سجن مينيسوتا، بعد إدانته بقتل فلويد في محاكمة بالولاية العام الماضي.

اعترافات الضابط

واعترف تشوفين، البالغ من العمر 47 عاما، بأنه انتهك حق فلويد في عدم التعرض لعملية "اعتقال غير مبررة"، حين جثا على رقبته وهو مكبل اليدين لأكثر من 9 دقائق، في جريمة قتل صورت بهاتف محمول.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية وحول العالم، على وحشية الشرطة وتعاملاتها العنصرية.

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