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عملاق الدبلوماسية.. وفاة هنري كيسنجر "عرّاب السياسة" الأمريكية عن 100 عام

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هنري كيسنجر
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، عن عمر يناهز 100 عام.

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هنري ميسنجر مات في منزله

ونقلت الـ "سي إن إن"، عن شركة "كيسنجر أسوشيتس"، أن الدبوماسي العجوز توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.


عراب السياسة الخارجية ورائد فن دبلوماسية

يأتي هذا في وقت لا يزال فيه اسم هنري كيسنجر يتربع على قمة الدوائر السياسية والإستراتيجية الأمريكية، باعتباره عراب السياسة الخارجية ورائد فن دبلوماسية الشرق الأوسط.


"سيد اللعبة" أشهر وزير خارجية أمريكي

وولد"هنري كيسنجر" أو "سيد اللعبة" في جنوب ألمانيا عام 1923، حيث كان والده مدرسًا، وفرت عائلته من ألمانيا النازية وجاءت إلى أمريكا في عام 1938م.


وبعد أن أصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 1943، خدم في فرقة الجيش الرابعة والثمانين من عام 1943 إلى عام 1946، وحصل على النجمة البرونزية لخدمته الجديرة بالتقدير، وكذلك انضم بعد ذلك إلى فيلق الاستخبارات المضادة في ألمانيا، حتى عام 1959م.


تدريس العلاقات الدولية لمدة 20 عامًا

وحصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة هارفارد، حيث قام بتدريس العلاقات الدولية لمدة 20 عامًا تقريبًا، وفي عام 1969، عينه الرئيس ريتشارد نيكسون مستشارًا للأمن القومي.


"وفاة "سيد اللعبة" الذي أدار الصراع لصالح إسرائيل

وشغل بعد ذلك منصب وزير الخارجية في عهد الرئيسين نيكسون وفورد، حيث لعب الدكتور كيسنجر أدوارا مركزية في الانفتاح على الصين، والتفاوض على إنهاء حرب أكتوبر في الشرق الأوسط،، والمساعدة في إنهاء دور أمريكا في حرب فيتنام، والتفاوض على اتفاقيات رئيسية للحد من الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي وأدار "سيد اللعبة" الصراع في منطقة الشرق الأوسط لصاح دولة الاحتلال.

وبينما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه عملاق الدبلوماسية الأمريكية، ذكرت رويترز أن كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى على السياسة الخارجية الأميركية.



ألف 21 كتابًا حول مسائل الأمن القومي

كما ألف كيسنجر 21 كتابًا حول مسائل الأمن القومي، ونظرا لكونه أحد رجال الدولة العظماء في أمريكا، فقد تمت استشارته بانتظام من قبل الرؤساء الأمريكيين لكلا الحزبين السياسيين وعشرات الزعماء الأجانب بعد أن أنهى خدمته الحكومية في عام 1977".


احتفل بعيد ميلاده المئة في مايو

وفي شهر مايو احتفل الراحل بعيد ميلاده المئة، حيث ظل نشطًا حتى أيامه الأخيرة، مركزًا اهتمامه على الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي، وكان ضيفا متكررا مع وسائل الإعلام وفي حلقات النقاش والكتابة والسفر إلى الخارج.

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