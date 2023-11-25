ماذا قال الاتحاد الأوروبي عن الهدنة في قطاع غزة

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رحّب الاتحاد الأوروبي ببدء الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة.

وشدّد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أنه يجب تنفيذ الهدنة بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في غزة وتمديدها لفترة أطول. اضافة اعلان

وأشار إلى أنه بينما يسمح الاتفاق بوصول محدود للغذاء والمياه والأدوية والوقود لسكان غزة المحاصرين، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين في غزة دون أي شروط.

وقال "في أعقاب العدوان على غزة فرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم دون أن يكون لديهم أي مكان يذهبون إليه، في حين أن التوسع غير المنضبط في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمرٌ غير مقبول".