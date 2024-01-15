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البرازيل.. مصرع 11 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

أمطار غزيرة في البرازيل
أمطار غزيرة في البرازيل
أ أ
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أفاد مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بأن أكثر من 11 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة، حيث غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسة فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الأنفاق.اضافة اعلان

أمطار غزيرة في البرازيل


وقال المكتب إن "الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو والضواحي المجاورة تسببت في فيضانات على الطرق السريعة الرئيسة وشل حركة وسائل النقل العام وسقوط ضحايا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

انهيارات أرضية وصدمات كهربائية

وأشارت إلى أن أسباب الوفاة هو الانهيارات الأرضية والصدمات الكهربائية الناجمة عن انقطاع أسلاك شبكة الكهرباء في المدينة وما زال البحث مستمرًا عن الضحايا.
وأعلن عمدة المدينة إدواردو بايس حالة الطوارئ في المدينة، ودعا سكانها إلى عدم مغادرة منازلهم دون داع حتى تعود الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.
من جانبها، أشارت وسائل إعلام برازيلية، إلى أن المياه الناجمة عن أمطار ريو دي جانيرو، غمرت الطابق السفلي من مستشفى «رونالدو جازولا»، فيما ألغت السلطات بعض المسابقات والاختبارات.

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