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لهذا السبب.. إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا

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إضراب عمال السكة الحديد بألمانيا
أ أ
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أعلنت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا، أن إضرابًا عماليًا لمدة 3 أيام بدأ صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذي تسبب في وقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا.اضافة اعلان

إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في ألمانيا

وحسب "دويتشه فيله"، فقد أوضحت نقابة سائقي القطارات الألمانية "جي دي إل"، أن الإضراب في حركة نقل الركاب بدأ الأربعاء اليوم 10 يناير الساعة 2 صباحًا ويستمر حتى 12 يناير الساعة 6 مساءً.

إلغاء العديد من رحلات القطارات في ألمانيا

وجاء إضراب هذا الأسبوع بعد انهيار المفاوضات بين النقابة وشركة السكك الحديد، بعد جولتين فقط من المحادثات، ما أدى لإلغاء العديد من رحلات القطارات.
ومن المنتظر أن تنظم النقابة ثالث وأطول إضراب في النزاع الحالي بشأن اتفاقية الأجور الجماعية.

اضطراب السفر في أنحاء البلاد

وكانت النقابة دخلت قبل ذلك في إضراب تحذيري مرتين، ما تسبب في إصابة أجزاء واسعة من حركة النقل بالسكك الحديدية في ألمانيا بالشلل.

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