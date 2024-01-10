لهذا السبب.. إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا

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أعلنت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا، أن إضرابًا عماليًا لمدة 3 أيام بدأ صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذي تسبب في وقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا. اضافة اعلان





إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في ألمانيا



إلغاء العديد من رحلات القطارات في ألمانيا



اضطراب السفر في أنحاء البلاد



وحسب "دويتشه فيله"، فقد أوضحت نقابة سائقي القطارات الألمانية "جي دي إل"، أن الإضراب في حركة نقل الركاب بدأ الأربعاء اليوم 10 يناير الساعة 2 صباحًا ويستمر حتى 12 يناير الساعة 6 مساءً.وجاء إضراب هذا الأسبوع بعد انهيار المفاوضات بين النقابة وشركة السكك الحديد، بعد جولتين فقط من المحادثات، ما أدى لإلغاء العديد من رحلات القطارات.ومن المنتظر أن تنظم النقابة ثالث وأطول إضراب في النزاع الحالي بشأن اتفاقية الأجور الجماعية.وكانت النقابة دخلت قبل ذلك في إضراب تحذيري مرتين، ما تسبب في إصابة أجزاء واسعة من حركة النقل بالسكك الحديدية في ألمانيا بالشلل.