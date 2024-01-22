الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأعنف منذ سنوات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في أمريكا

العاصفة
عواصف ثلجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
لقي 90 شخصاً حتفهم في الولايات المتحدة إثر العواصف الثلجية العنيفة وموجة الصقيع الحادة التي ضربت أرجاءً متفرقة من البلاد خلال الاسبوع الماضي، والتي تعد الأعنف منذ سنوات.اضافة اعلان

سقوط عشرات القتلى في أمريكا


وأكدت وسائل إعلام أمريكية وفاة 25 شخصا في ولاية تينيسي، و16 شخصا على الأقل في ولاية أوريغون 3 منهم قتلوا جراء سقوط شجرة على سيارتهم.

كما تم الإبلاغ عن حالات وفاة في ولايات إلينوي وبنسلفانيا وميسيسيبي وواشنطن وكنتاكي وويسكونسن ونيويورك ونيوجيرسي.

استمرار الحالة الجوية في أمريكا


وفي الساحل الغربي لا تزال ولاية أوريغون في حالة طوارئ بعد أن اجتاحت العواصف الجليدية القاتلة المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45 ألف شخص.
وتم الإبلاغ عن انقطاعات أخرى للتيار الكهربائي في بنسلفانيا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وإنديانا.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية وموجة الصقيع حتى بداية الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضا

غزة الآن.. "الاحتلال" يستهدف المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

دمار شامل.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25105

بطريقة مروعة.. تحطم طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب البرازيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2024-01-13 at 11.43.07 PM 1:12 ص الأحد، 14 يناير 2024

جون كيري يترك منصبه في إدارة "بايدن".. لهذا السبب

سفن أمركية 12:33 ص الجمعة، 12 يناير 2024

صحيفة أمريكية: الشرق الأوسط يستعد لضربات أمريكية على الحوثيين.. ماذا يحدث؟

البيت الأبيض 12:21 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

واشنطن.. إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض ومقتل شخص

WhatsApp Image 2024-01-09 at 9.59.48 PM 11:06 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

"البنتاجون" يخرج عن صمته ويكشف الغموض: هذا سر دخول "أوستن" المستشفى

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-20 at 11.45.06 PM
12:59 ص الأحد، 21 يناير 2024

الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة مستقلة وليس الحديث عن حل الدولتين

ثلوج أمريكا
12:08 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. عواصف ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وسقوط عشرات القتلى

عبد الفتاح البرهان
7:15 م السبت، 20 يناير 2024

تجميد عضوية السودان في "إيقاد"

J2oAwW8n
5:41 م السبت، 20 يناير 2024

صدمة في دولة أوروبية.. وفاة رضيع من الجوع بجانب جثة والده

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:11 ص الإثنين، 22 يناير 2024

مواقيت الصلاة الإثنين 10 رجب.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

منصة قوى
1:00 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

مساند
12:03 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. مساند: إصدار تأشيرة استقدام بديلة لصاحب العمل في هذه الحالة

امن الطرق
11:13 م الأحد، 21 يناير 2024

غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

حساب مواطن
11:06 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: في هذه الحالة يمكن تغيير البيانات

أهم 10
10:01 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع