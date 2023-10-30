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لبنان: حرائق التهمت أكثر من 40 ألف شجرة بسبب قذائف الاحتلال

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حرائق لبنان
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أكدت  وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت، اليوم الاثنين منازل بلدتي طيرحرفا و الجبين اللبنانيتين.

الاحتلال يقصف المزارعاضافة اعلان


وقالت الوسائل  ، إن الاحتلال استهدف كذلك، المنطقة الواقعة بين الناقورة واللبونة بأكثر من 50 قذيفة

وأكدت أن الاحتلال استهدف بقذائف كروم الزيتون بين بلدة كفركلا و دير ميماس.

الاحتلال يدمر مزاع الزيتون


وكشف وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، بأن الحرائق التي تسببت بها قوات الاحتلال التهمت أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، إثر استخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في مركز "اليونيفيل" في بلدة الناقورة، عقب سقوط قذيفة أطلقها تالاحتلال بالقرب من منزل غرب بلدة شيحين.

من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس "أن الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق".
ووصل مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأعمال العدائية من قوات الاحتلال المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.

تردي الوضع الإنساني

وقال غريفيثس في بيان صحفي اليوم، إنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مطالباً كل الأطراف بالإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدة بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين قد عانوا بما فيه الكفاية، معرباً عن تطلعه للقاء فريق مكتبه في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.

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