بعد التهديد الصهيوني.. إيلون ماسك يتراجع عن مد الفلسطينيين بالإنترنت

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في موقف مغاير لما أعلنه سابقًا بسبب ضغوط الصهاينة، تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة. اضافة اعلان





"لسنا سذجًا"



وزير اتصال الاحتلال



وكتب ماسك منشورا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيه: "نحن لسنا سذجاً، ووفقا لمنشوري لم تحاول أي محطة تابعة لـ Starlink الاتصال من غزة، وإذا حدث ذلك فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أنه يستخدم لأهداف إنسانية بحتة".وأضاف: "وقبل ذلك سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأمريكية ودولة الاحتلال قبل تشغيل ولو محطة واحدة هناك".جاء ذلك عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير اتصالات الاحتلال شولوم كرعي، الذي أدان إتاحة ماسك لمنظمات الإغاثة الدولية استخدام خدمات "ستار لينك"، وأعلن قطع الاحتلال علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" المملوكة له.