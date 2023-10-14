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صحيفة تواصل الالكترونية

البرلمان العربي : الاحتلال يشنّ حرب إبادة ضد الفلسطينيين وسط صمت مخزي للمجتمع الدولي

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ أ
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حذّر أعضاء البرلمان العربي من خطورة تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال"القوة القائمة بالاحتلال" وتماديها في قيامها بشنّ حرب إبادة مفتوحة تقوم خلالها بقصف همجي للأحياء والمدن واستهداف متعمد للمدنيين في قطاع غزة.

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وتدمير البنية التحتية مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء.

البرلمان العربي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة للتضامن مع قطاع غزة.
وشدد أعضاء البرلمان العربي، على خطورة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية والذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة وسط "صمت مخزي" للمجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية، معربين عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الأولى والمركزية للعرب.

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