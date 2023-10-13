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صحيفة تواصل الالكترونية

رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استمرار التصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي المحتلة، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء.اضافة اعلان

مطالب بوقف الأعمال المروعة


ودعت في بيان لها، إلى وقف فوري للأعمال المروعة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدِّ من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين.

حماية المدنيين والمرضى والجرحى


كما دعت منظمة العالم الإسلامية إلى توفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.

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