رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية

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أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استمرار التصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي المحتلة، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء. اضافة اعلان





مطالب بوقف الأعمال المروعة



حماية المدنيين والمرضى والجرحى



ودعت في بيان لها، إلى وقف فوري للأعمال المروعة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدِّ من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين.كما دعت منظمة العالم الإسلامية إلى توفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.