"استدعاء سفير وإجلاء مواطنيها".. دولة عربية تتخذ قرارات عاجلة لما يحدث في غزة

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قرر الأردن استدعاء سفيره لدى الكيان المحتل، رفضا للعدوان المتواصل على غزة، فيما أبلغ رسميا سفير دولة الاحتلال بعدم العودة مجددا.





استدعاء السفير الأردني اضافة اعلان



إجلاء المواطنين الأردنيين:



وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، أن الوزير أيمن الصفدي، قرر اليوم، استدعاء السفير الأردني في دولة الاحتلال إلى الأردن فورا، تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.ووجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية في دولة الاحتلال بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.في سياق متصل، أعلنت الحكومة الأردنية اليوم بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام، حيث سيتم تأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.