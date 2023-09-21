الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة في التاريخ.. ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي

ملك بريطانيا
ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

للمرة الأولى في التاريخ، ألقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الخميس، كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

مواجهة التغيير المناخياضافة اعلان

وأوضح تشارلز، أن التغيير المناخي أكبر تحد نواجههه في الوقت الحالي، مؤكدًا مواصلة دعم الشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه.
وحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، فإن الملك تشارلز الثالث هو أول عاهل بريطاني يتحدث من قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، وسيتناول الحديث عن الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا.
واصطف حرس الشرف على امتداد طريق الملك إلى قاعة المؤتمرات، حيث التقى ممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية، ووقع في سجل الزوار قبل دخول القاعة لإلقاء خطابه.


يأتي هذا في إطار زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي الملك وقرينته الملكة كاميلا، في وقت لاحق، نجوم الرياضة في ضاحية سان دوني بباريس، حيث تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي.
ورافقت الملك والملكة خلال الزيارة، بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية واجتماعية.

اقرأ أيضا

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:52 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

غابريال أتال - وزير التربية الفرنسي
10:37 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

"كنتُ أشعر أنني أزيل جزءًا مني".. ذكريات مؤلمة لمسلمات فرنسا عن حظر العباءة

5532626 2
8:58 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

320d8030-57a5-11ee-8125-4f96df287271
8:05 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

اقرأ أيضا

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد

بعد فرنسا.. تجريم تغطية الوجه في سويسرا

مئات الطلاب بولاية أمريكية يتظاهرون ضد الشواذ

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

غابريال أتال - وزير التربية الفرنسي 10:37 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

"كنتُ أشعر أنني أزيل جزءًا مني".. ذكريات مؤلمة لمسلمات فرنسا عن حظر العباءة

WhatsApp Image 2023-09-20 at 11.31.08 PM 11:39 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد فرنسا.. تجريم تغطية الوجه في سويسرا

Screenshot_2023-09-20-00-00-18-49_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 12:07 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

عنصرية مقيتة .. الشرطة الفرنسية ترفض توظيف شاب مسلم بسبب علامة الصلاة

Screenshot_2023-09-16-20-04-07-97_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 8:08 م السبت، 16 سبتمبر 2023

بالفيديو.. لحظة طرد سفير فرنسا من النيجر

اقرأ أيضا

بولندا
10:20 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

download
9:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟

WhatsApp Image 2023-09-20 at 8.01.22 PM
8:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"وخالق الناس بخلق حسن".. لن تتوقع ما فعله كويتي مع أولياء أمور يقفون أمام منزله

قره باغ
7:29 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الدفاع الروسية: مقتل جنود من قواتها لحفظ السلام في إطلاق نار بقره باغ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

65787
12:52 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هل سيؤثر المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة؟ خبراء يُجيبون

F6d4ZnEXAAAbvQZ
12:39 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عبر الكواكب.. "المسند" يؤكد إمكانية رؤية الحوادث الماضية لو توفر هذا الشرط

الطلاب
11:53 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:42 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

أمطار وسيول
11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

أهم 10
11:01 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى من ولي العهد بخصوص الدخل وأمطار على هذه المناطق