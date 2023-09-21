لأول مرة في التاريخ.. ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي

أ أ

للمرة الأولى في التاريخ، ألقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الخميس، كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.





مواجهة التغيير المناخي اضافة اعلان



وأوضح تشارلز، أن التغيير المناخي أكبر تحد نواجههه في الوقت الحالي، مؤكدًا مواصلة دعم الشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه.وحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، فإن الملك تشارلز الثالث هو أول عاهل بريطاني يتحدث من قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، وسيتناول الحديث عن الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا.واصطف حرس الشرف على امتداد طريق الملك إلى قاعة المؤتمرات، حيث التقى ممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية، ووقع في سجل الزوار قبل دخول القاعة لإلقاء خطابه.يأتي هذا في إطار زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي الملك وقرينته الملكة كاميلا، في وقت لاحق، نجوم الرياضة في ضاحية سان دوني بباريس، حيث تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي.ورافقت الملك والملكة خلال الزيارة، بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية واجتماعية.