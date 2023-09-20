بعد فرنسا.. تجريم تغطية الوجه في سويسرا

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في نهج غير جديد على الدول الأوروبية وعنصريتها ضد المسلمين، أقرَّ البرلمان السويسري قانوناً يجرّم تغطية الوجه، وضمن ذلك "البرقع" وذلك بغالبية 151 صوتاً مقابل 29 صوتاً. اضافة اعلان





حظر تغطية الوجه



القانون الجديد:



وقالت وسائل إعلام سويسرية، إن الغرفة العليا للبرلمان، وافقت على قانون "حظر تغطية الوجه" بغالبية الأصوات مع رفض جميع الطلبات المقدمة من البرلمانيين لإجراء تغييرات في الصياغة والغرامات والإعفاءات.وهذا القانون جزء من مشروع أرسل إلى البرلمان في 12 أكتوبر 2022، في إطار إجراءات تنفيذ ما سُمي بمبادرة "حظر البرقع" التي أطلقتها أحزاب اليمين، والذي حاز أغلبية ضئيلة خلال استفتاء على المستوى الوطني نظمته سويسرا في عام 2021.ويجرّم القانون الجديد تغطية الوجه بطريقة لا تسمح بالتعرف على ملامح الوجه في الأماكن العامة، وكذلك الخاصة التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها.ويواجه المخالفون غرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1114 دولاراً أميركياً)، وفق القانون الفيدرالي الجديد الذي حلّ محل القوانين المحلية المطبقة في 15 كانتوناً سويسرياً تحظر تغطية الرأس،وتوجد عدة استثناءات للحظر، تشمل الخدمات الدينية، وعادات السكان الأصليين، والعروض المسرحية، والحجاب لأسباب صحية أو مناخية.

يأتي هذا بعد حملة ممنهجة وعنصرية مقيتة اتخذت ضد الطالبات المسلمات في فرنسا ومنعهن من ارتداء غطاء الرأس.



