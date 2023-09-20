عنصرية مقيتة .. الشرطة الفرنسية ترفض توظيف شاب مسلم بسبب علامة الصلاة

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رفضت الشرطة الفرنسية توظيف شخص اسمه كريم (24 عام) لوجود آثار السجود على جبهته.





انتظام الشاب في الصلاة

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واجتاز "كريم" جميع الاختبارات التي تؤهله ليصبح شرطي لكن تلك العلامة كانت سبب في رفضه.



الأمم المتحدة



في وقت سابق، طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.





وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".





وأضافت شمداساني: "نشدد أيضاً على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة في التصدي للعناصر العنيفة في المظاهرات وفقاً لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحيطة والمساءلة".





وقُتل الشاب (17 عاماً)، واسمه نائل.م، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في بلدة نانتير التي تسكنها الطبقة العاملة في الضواحي الغربية لباريس.





وأضرم المتظاهرون هناك النار في سيارات، وأغلقوا الشوارع، وألقوا مقذوفات على الشرطة بعد وقفة احتجاجية سلمية في وقت سابق لتأبين الشاب.

واعتبرت الشرطة أن تلك العلامة دليل على انتظام الشاب في الصلاة وصنفوه على أن لديه ميول انفصالية محتملة وأنه "معتدي يقف على مبدأ الحياد حتى الآن".