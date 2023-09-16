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وسط معارضة من باريس

بالفيديو.. لحظة طرد سفير فرنسا من النيجر

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لحظة طرد سفير النيجر
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة طرد سفير فرنسا من النيجر في الوقت الذي يهتف فيه عدد من النيجريين ضده.

احتجاز سفير فرنسا

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وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتًا الى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

أمر العسكريون في النيجر، الذين نفّذوا انقلابًا على نظام الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة في 26 يوليو، السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أغسطس، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.

حكومة النيجر 



و تستمر فرنسا في معارضة هذه المغادرة، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتّع بالشرعية للتقدّم بمثل هذا الطلب.

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".



https://x.com/soldier2017kg/status/1703049444013244457?s=20

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