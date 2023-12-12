الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا قال مفوض عام الأونروا بعدما زار غزة اليوم؟

العدوان الصهيوني على غزة
غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أوضاع النازحين في غزة بأنها مأساوية.

حياة مأساوية لسكان غزة

وأكد المسؤول الأممي خلال زيارته إلى القطاع المنكوب، اليوم (الثلاثاء)، أن السكان يعيشون في الشوارع وبحاجة لكل شيء، واصفاً الوضع بأنه "جحيم على الأرض".اضافة اعلان
 وشدد على أن ما يجري للفلسطينيين في القطاع المحاصر مأساة عميقة لا نهاية لها.
وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس": "إن الناس في كل مكان يعيشون في الشارع، ويحتاجون إلى كل شيء، لافتا إلى أن المدنيين الفلسطينيين النازحين يطالبون فقط بالأمن والسلامة وإنهاء هذا الجحيم".

نزوح 1.9 مليون شخص


وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أفادت سابقا بنزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل القطاع منذ بدء الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي. وأكدت أن أكثر من 80% من سكان القطاع المكتظ والمحاصر نزحوا جراء الغارات والقصف العنيف.

وحذرت العديد من المنظمات الأممية، بما فيها الأونروا، على مدى الأشهر والأسابيع الماضية من أن الوضع في غزة يتدحرج من سيئ إلى أسوأ. وتحدثت عن وجود نقص شديد في أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، فضلا عن احتمال انتشار الأوبئة والأمراض.

اقرأ أيضا

إصابة آلاف الفلسطينيين بالأمراض المُعدية في مراكز الإيواء بغزة

ضربة استباقية لتجار السموم.. إحباط تهريب شحنة كوكايين ضخمة بمدينة عربية

مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تعلن عجزها عن استقبال الجرحى

سر الجسم المعدني الغريب الذي تحتفظ به أمريكا في الصحراء

محتال يتسبب في فضيحة مدوية لولاية هندية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خيام النازحين في غزة 4:09 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

إصابة آلاف الفلسطينيين بالأمراض المُعدية في مراكز الإيواء بغزة

إصابات غزة 12:57 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تعلن عجزها عن استقبال الجرحى

النازحون الفلسطينيون من غزة 5:27 م السبت، 09 ديسمبر 2023

يتضورون جوعا.. ناقوس خطر أممي بانهيار العملية الإنسانية في غزة

قصف غزة 8:51 م السبت، 18 نوفمبر 2023

الخارجية : المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر لمدرسة الفاخورة في غزة

اقرأ أيضا

GBFPdieXoAAYWYp
9:45 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

رئيس هيئة الأركان يبحث مع وزير القوات الجوية الأمريكية التعاون بالمجال العسكري

الخارجية الروسية
8:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الخارجية الروسية تستدعي السفير الدنماركي.. ماذا يحدث؟

الكويت
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بعثة دبلوماسية مفاجئة من الفلبين للكويت.. ماذا عن مصير أزمة العمالة المنزلية؟

قطة
5:53 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

دولة أوروبية مهددة بالدمار.. قطط تتجول بشوارعها بعد نموها في مفاعل نووي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة - جديد
7:16 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

غفر السواحل - الكويت - قارب - مركبة
6:12 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عبر البحر.. الكويت تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الحشيش"