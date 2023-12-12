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مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تعلن عجزها عن استقبال الجرحى

إصابات غزة
أرشيفية
أ أ
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أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عجزه لاستقبال الجرحى والمرضى مع استمرار عمليات القصف على مخيمات وسط قطاع غزة.

جرحى يفارقون الحياةاضافة اعلان

وأفاد المستشفى أنه استقبل منذ صباح اليوم أكثر من 160 جريحاً، والكثير منها فارقت الحياة مع عدم القدرة على علاجهم لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
وفي سياق متصل، تفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة غزة وشمالها، مع استمرار جيش الاحتلال حصار مستشفيات كل من العودة، وكمال عدوان، والإندونيسي، ومنعهم لسيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى.

تبرعات حملة المملكة لاشعبية

عل جانب آخر، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 550 مليون ريال، بعد نحو 40 يومًا على من انطلاقها.
وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و123 ألفًا و71 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 552 مليونًا و378 ألفًا و103 ريالات.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الماضي، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.


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