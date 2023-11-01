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رئيس وزراء دولة الاحتلال يعترف: تكبدنا خسائر فادحة و13 قتيلا في غزة خلال 24 ساعة

2023-11-01_17-08-26
نتنياهو
أ أ

اعترف أخيرا رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في قطاع غزة منذ أمس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 13 جندياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة.اضافة اعلان


13 قتيلا من جنود الاحتلال في غزة:



وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من الإعلان عن عدد  القتلى : " حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا.. ونخوض حربا صعبة، وستكون طويلة". 

كما تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة رغم الخسائر المؤلمة في صفوف الجيش بعد 26 يوماً من القتال.

مخيم جباليا:



وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المدنيين في غزة في قصف جوي أدى إلى استشهاد أكثر من 400 أمس معظمهم من النساء والأطفال.

كما تدور اشتباكات ضارية بحسيب وسائل إعلام بين قوات الاحتلال وعدد من عناصر المقاومة التابعة للفصائل الإسلامية في شمال قطاع غزة، خاصة في منطقة جباليا.

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