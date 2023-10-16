الاحتلال يهدد بقصف ٢١ مستشفى بغزة على من فيها من جرحى

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هددت قوات الاحتلال بقصف ٢١ مستشفى بشكل مباشر على من فيها من جرحى ومرضى.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه، وأنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية أثناء عمليات القصف المتواصلة. اضافة اعلان





الاحتلال دمر ٢٠ سيارة إسعاف منذ بدء العدوان



ارتفاع عدد شهداءغزة إلى ١٣٥٤ شهيدا



إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة مما عرقل حركة الأطقم الطبية، خاصة أن الاحتلال دمر ٢٠ سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، موجهة نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى.وفي السياق، أفادت فرق الدفاع المدني أن مقرها في منطقة تل الهوا بمدينة غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.في الوقت نفسه، ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم للسادس على التوالي، إلى ١٣٥٤ شهيداً، جلهم من الأطفال والنساء.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية واستهداف البنايات السكنية والمنازل؛ أدى إلى استشهاد ١٣٥٤ فلسطينياً، بينهم ٣٣٢ طفلاً، وإصابة ٦٠٤٩ بجروح مختلفة، وصفت جروح الكثير منهم بالخطيرة.