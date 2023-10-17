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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
منظمة التعاون الإسلامي
أ أ
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أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداتها لعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري, والذي يٌعقد غداً في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.اضافة اعلان

بحث العدوان في غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية

ويهدف لبحث العدوان في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة.

الاجتماع يأتي في وقت حرج

 وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن الاجتماع يأتي في وقت حرج يمر به الشعب الفلسطيني،مؤكداً ثقته في قدرة اللجنة على الخروج بموقف موحد وقوي.
 وأضاف الأمين العام أن القضية الفلسطينية تعد الأولى على أجندة المنظمة، وتحظى بدعم واهتمام الدول الأعضاء على الدوام.

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