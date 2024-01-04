قصف غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في دير البلح وخان يونس

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استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف استهدف منازل فلسطينية وتجمعات للنازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جنوب غزة



استهداف منازل وتجمعات الفلسطينيين النازحين



الاحتلال يعتقل 11 ألف فلسطيني العام الماضي



وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن 13 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف جوي استهدف منزلاً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وفي سياق متصل، استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف آخر استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني "أن القصف العنيف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا.كما استشهد 6 آخرون في قصف استهدف منازل بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء المدينة اليوم إلى 20 شهيدًا.فيما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال 11 ألف فلسطيني عام 2023 من بينهم 1085 طفلا ونحو 300 امرأة.وأشارت هيئة شؤون الأسرى، إلى أن 8800 أسير فلسطيني ما زالوا يقبعون داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يعيشون ظروف اعتقال قاسية، مبينة أن الاحتلال اعتقل نحو ألف فلسطيني الشهر الماضي، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 5500 معتقلا بينهم 355 طفلا و184 امرأة.وأوضحت أن عدد الأسرى الفلسطينيين المعلن عنهم لا يشمل الأسرى من قطاع غزة؛ والذي تقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية أن عددهم يفوق 2600 معتقل، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن العدد الدقيق لعددهم، ويعتقلهم في ظروف إنسانية قاسية.