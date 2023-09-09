السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددًا.. ماذا قال قبل زلزال المغرب؟

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إلى إثارة الجدل مرة أخرى بعد زلزال المغرب الذي وقع ليلة أمس، وأسفر عن أكثر من 820 قتيلًا ومئات المصابين.

اضافة اعلان


توقعات العالم الهولندي:


وكان العالم الهولندي توقع حدوث هزة أرضية عنيفة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، إلا أنه رجح حدوث هزة أعنف لتكون بمثابة خامس أعنف زلزال بالأرض قريباً، على الرغم من تأكيدات العلماء على أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

وسبق أن توقع هوغربيتس بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، قبله بثلاثة أيام.


هزات قوية:


وغرّد العالم الهولندي المثير للجدل منذ أيام قليلة، على حسابه في إكس بقوله: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريباً. 5 إلى 7 سبتمبر".

وعاد هوغربيتس لتحذيراته المرعبة منذ نحو أسبوعين، إذ حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، والهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

زلزال ضخم



وحذر من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، لافتاً إلى أنه كان قد تحدث عن هذه الهندسة منذ شهر نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطاً زلزالياً ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.


خامس أقوى زلزال في 20 عامًا:

ولم يستبعد في النشرة التي يبثها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة القادمة.
ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالى 29 من الشهر الجاري إلى زيادة النشاط الزلزالي، لافتا إلى أن "هندسة القمر تتسبب عادة بحدث زلزالي كبير، ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي".

وأضاف: إذا حدث ذلك خلال الساعات الـ24 القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عاماً.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي.

اقرأ أيضا

زلزال المغرب
6:50 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

زلزال المغرب
6:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

فيديو يوثق حجم الكارثة.. هذا ما حدث للمباني في زلزال المغرب

محطة زابوريجيا
5:32 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير خطير.. محطة زابوريجيا مهددة نووياً

زلزال المغرب
4:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الداخلية المغربية: 1037 حالة وفاة وإصابة 1204 جراء الزلزال

اقرأ أيضا

المغاربة باتوا ليلتهم بالشوارع والأزقّة بسبب أعنف زلزال منذ قرن

مقتل وإصابة المئات في زلزال عنيف بالمغرب

ولي العهد يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وفي استقباله رئيس وزراء الهند

السكان يهرعون للشوارع.. زلزال يضرب الرباط ومناطق بالمغرب (فيديوهات)

بيان عاجل لـ"التعاون الإسلامي" بشأن اقتحام باب الرحمة بالمسجد الأقصى

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 10:27 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

المغاربة باتوا ليلتهم بالشوارع والأزقّة بسبب أعنف زلزال منذ قرن

زلزال المغرب 9:31 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

مقتل وإصابة المئات في زلزال عنيف بالمغرب

زلزال تشيلي 4:34 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ساحل تشيلي

اقرأ أيضا

الطائرة العمودية
8:28 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"طيران الإمارات" تُعلن وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
6:14 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

علم دولة الهند
5:19 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

غدًا انعقاد اجتماع قمة العشرين.. و"دولة بهارات" تثير لغطًا كبيرًا

طائرة هليكوبتر- الامارات
9:35 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الطيران المدني" بالإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر والبحث جار عن طاقمها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حريق حي السلي
7:01 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في مستودعين بحي السلي

سفارة المملكة بالمغرب
6:23 م السبت، 09 سبتمبر 2023

سفارة المملكة لدى المغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

زلزال المغرب
6:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

فيديو يوثق حجم الكارثة.. هذا ما حدث للمباني في زلزال المغرب

أهم 10
10:28 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وقرض الـ 100ألف ريال وحالة طلاق كل 10دقائق

أمطار المملكة 7
5:33 م السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لأهالي مكة مجددا.. أمطار غزيرة تستمر حتى هذا الموعد

زلزال المغرب
4:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الداخلية المغربية: 1037 حالة وفاة وإصابة 1204 جراء الزلزال