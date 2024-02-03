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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو مرعب لتحطم طائرة داخل منزل بولاية أمريكية

تحطم طائرة
تحطم طائرة
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" تحطم طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل بولاية فلوريدا.

تحطم طائرة في منزل بفلوريدا:



وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام فقد تسبب تحطم الطائرة، في مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها الطائرة وبعض سكان المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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كما وثقت مقاطع فيديو أخرى، ألسنة اللهب وهي تشتعل في المكان بشكل كبير ومرعب، حيث  تضررت عدة منازل.

ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الطيران الفيدرالية ، التابعة لوزارة النقل الأمريكية، أن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة.

 


فيما أفاد "سكوت إيلرز"، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرة تحطمت داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى لاصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره.

وأوضح أيضا أن الأضرار طالت ثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء للحريق الناجم عن الحادث في وقت قياسي.


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