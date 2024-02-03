فيديو مرعب لتحطم طائرة داخل منزل بولاية أمريكية

أ أ

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" تحطم طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل بولاية فلوريدا.





تحطم طائرة في منزل بفلوريدا:

اضافة اعلان

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام فقد تسبب تحطم الطائرة، في مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها الطائرة وبعض سكان المنطقة التي وقع فيها الحادث.





Multiple mobile homes on fire after small plane crash in Clearwater, Florida. Number of victims not yet known pic.twitter.com/A4kOuUn1Nf February 2, 2024

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى، ألسنة اللهب وهي تشتعل في المكان بشكل كبير ومرعب، حيث تضررت عدة منازل.ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الطيران الفيدرالية ، التابعة لوزارة النقل الأمريكية، أن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة.





A small plane went down in Clearwater crashing into a mobile home park. The home that was hit was at the center of a 55+ community. Multiple people were killed. We



📸: Rick Renner My heart hurts this morning.A small plane went down in Clearwater crashing into a mobile home park. The home that was hit was at the center of a 55+ community. Multiple people were killed. We @BN9 are waiting on details.📸: Rick Renner pic.twitter.com/Rt6rtR93ni February 2, 2024

فيما أفاد "سكوت إيلرز"، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرة تحطمت داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى لاصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره.وأوضح أيضا أن الأضرار طالت ثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء للحريق الناجم عن الحادث في وقت قياسي.