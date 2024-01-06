طائرة أمريكية تتعرض لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.. ماذا حدث؟

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انتشر مقطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام أمريكية ، يظهر مشها لطائرة تعرضت لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.





انفجار داخلي بطائرة أمريكية:

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تحطم مقاتلة أمريكية:

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn — BNO News (@BNONews) January 6, 2024

أفادت وسائل إعلام أجنبية أن قائد الطائرة اضطر للعودة على الفور والهبوط الاضطراري في مطار بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية دون وقوع إصابات.وكانت طائرة تابعة لشركة خطوط ألاسكا الأمريكية، قد تعرضت لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من الإقلاع.ووثق مقطع فيديو الطائرة من الداخل وقد تسبب الانفجار في خلع نافذة وعدة مقاعد وساد الظلام.أيضا تم سحب العديد من الأشياء بما في ذلك الهواتف بالطائرة عندما انخفض ضغطها فجأة.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16، في كوريا الجنوبية.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فقد وقع ذلك خلال تدريب روتيني بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران .وذكر الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.فيما أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانت قالت فيه :"أن الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واعٍ وفي حالة مستقرة".وأوضحت القوات الجوية الأمريكية أيضا في بيانها، أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.وكان الطيار قد أقلع من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية.