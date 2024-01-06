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طائرة أمريكية تتعرض لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.. ماذا حدث؟

طائرة
طائرة
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انتشر مقطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام أمريكية ، يظهر مشها لطائرة تعرضت لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.

انفجار داخلي بطائرة أمريكية:

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أفادت وسائل إعلام أجنبية أن قائد الطائرة اضطر للعودة على الفور والهبوط الاضطراري في مطار بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية دون وقوع إصابات.

وكانت طائرة تابعة لشركة خطوط ألاسكا الأمريكية، قد تعرضت لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من الإقلاع.

ووثق مقطع فيديو الطائرة من الداخل وقد تسبب الانفجار في خلع نافذة وعدة مقاعد وساد الظلام.

أيضا تم سحب العديد من الأشياء بما في ذلك الهواتف بالطائرة عندما انخفض ضغطها فجأة.


تحطم مقاتلة أمريكية:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16، في كوريا الجنوبية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فقد وقع ذلك  خلال تدريب روتيني بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران .

وذكر الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.

فيما أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانت قالت فيه :"أن الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واعٍ وفي حالة مستقرة".

وأوضحت القوات الجوية الأمريكية  أيضا في بيانها، أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.

وكان  الطيار قد أقلع  من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية.

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