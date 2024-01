طائرة أمريكية تتعرض لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.. ماذا حدث؟

انتشر مقطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام أمريكية ، يظهر مشها لطائرة تعرضت لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.





BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn