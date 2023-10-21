فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

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ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال. اضافة اعلان





400 مريض وحوالي 12 ألف نازح



الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس



استشهاد 352 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24



دمار 14200 وحدة سكنية بشكل كامل



وقالت -حسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"-: إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.وبينت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى بوصفه مكاناً آمناً.يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد 352 فلسطينياً، خلال الساعات الـ24 الماضية، في عمليات القصف المستمر على قطاع غزة.وأفاد تقرير للوزارة، أن المسشفيات تعيش وضعاً حرجاً مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، خاصة مع ازدياد عدد الشهداء والجرحى.من جانبها ذكرت وزارة الأشغال الفلسطينية، أن قوات الاحتلال دمرت خلال العدوان نحو 14200 وحدة سكنية بشكل كامل، و550 بناية وبرجاً سكنياً، بالإضافة إلى 10200 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، كما تسبب القصف في إلحاق دمار جزئي بنحو 133 ألف وحدة سكنية.