فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

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ناشدت
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن
الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف
الذي تهدد به سلطات الاحتلال.
400
مريض وحوالي 12 ألف نازح وقالت -حسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية
"وفا"-: إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة
مستشفى المعمداني مرة أخرى.
الاحتلال
يهدد بقصف مستشفى القدس
وبينت
أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة
بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين
الذين لجأوا إلى المستشفى بوصفه مكاناً آمناً.
استشهاد
352 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24
يأتي
هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد 352 فلسطينياً، خلال الساعات
الـ24 الماضية، في عمليات القصف المستمر على قطاع غزة.
وأفاد تقرير للوزارة، أن المسشفيات تعيش وضعاً حرجاً مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، خاصة مع ازدياد عدد الشهداء والجرحى.