الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد فرنسا.. الغضب يصل إلى إيطاليا وإسبانيا وجرارات المزارعين تحاصر مدن القارة العجوز

ا
جانب من التظاهرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
امتد غضب المزارعين من فرنسا حتى وصل إلى عدة دول أوروبية منها إيطاليا وإسبانيا، وذلك بعد قيام المزارعين منذ الإثنين الماضي بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم.اضافة اعلان

جرارات المزارعين تغلق مدن أوروبية:

وكان المزارعون التقدم قد واصلوا بجراراتهم لتطويق ليون ثالث مدينة في فرنسا.
بينما انطلقت إلى الشمال، قافلة مزارعين متجهة من الجنوب الغربي نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات.

وفي التفاصيل فقد أدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين في البلاد.

وقد فشلت الحكومة في تهدئة الغضب، حيث تحاول التحرك على الجبهة الأوروبية، بالرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة للمزارعين بقيمة 80 مليون يورو.

تزايد غضب المزارعين في أوروبا:

وحول تزايد الحراك الغاضب، فقد امتدّ إلى جميع أنحاء القارة، فبعد التظاهرات التي شهدتها ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في إسبانيا أمس الثلاثاء انضمامها إلى التحرك.

بينما شهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة حيث احتج الثلاثاء عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو، قائلين إنهم تعرضوا "للخيانة من أوروبا".

فيما تعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، الثلاثاء تسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.

اقرأ أيضا

بصاروخ باليستي.. كوريا الشمالية تختبر وضعية الهجوم المضاد السريع

بقضية جديدة.. سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 14 عامًا

الجيش الأمريكي يُعلن سقوط طائرة إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

بولاية أمريكية.. زيادة نسبة سرقة السيارات 94% بعد انتشار هذا الفيديو

ضبط شبكة تبيع جثث الموتى للجامعات في إسبانيا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قوات فرنسية 8:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

فرنسا تخفض قواتها العسكرية في 3 دول إفريقية بشكل كبير.. التفاصيل

نهر دموي 10:26 ص السبت، 27 يناير 2024

رعب بدولة أوروبية.. ظهور مفاجيء لنهر دموي

GEyqvXTXgAAk0xu 1:28 ص السبت، 27 يناير 2024

اشتعال النيران.. صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن

الحوثيين 10:33 م الخميس، 25 يناير 2024

بالأسماء.. عقوبات أمريكية وبريطانية على 4 قيادات حوثية

اقرأ أيضا

الاحتلال في غزة
9:05 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

بيان خطير من الصحة العالمية.. ماذا يحدث في محيط مجمع ناصر الطبي بغزة؟

قوات فرنسية
8:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

فرنسا تخفض قواتها العسكرية في 3 دول إفريقية بشكل كبير.. التفاصيل

ا
6:19 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

سفير الكويت: زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة في أول محطاته الخارجية .. تؤكد مكانتها الخاصة لدى الشعب الكويتي

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
12:36 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
5:52 م الأربعاء، 31 يناير 2024

وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع نظيره الإيراني

حساب المواطن - ريال
5:35 م الأربعاء، 31 يناير 2024

هل يتم احتساب الدفعات السابقة من تاريخ صدور أهلية حساب المواطن؟

اختبار الأختبارات اختبارات
5:04 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية